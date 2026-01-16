Der robuste Hahnanschluss ohne Gewinde dient der Anbringung von Schläuchen mit Kupplungen an Wasserhähne ohne Gewinde. Dank Reduzierstück werden Außendurchmesser zwischen 15 und 20 mm elegant abgedeckt. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug einfach durch Anziehen der Flügelschraube an der Edelstahl-Schlauchschelle. Kompatibel mit allen Klicksystemen.