Aussenhahn Adapter ohne Gewinde
Der Hahnanschluss eignet sich perfekt für Wasserhähne ohne Gewinde mit einem Außendurchmesser zwischen 15 und 20 mm. Kompatibel mit allen Klicksystemen.
Der robuste Hahnanschluss ohne Gewinde dient der Anbringung von Schläuchen mit Kupplungen an Wasserhähne ohne Gewinde. Dank Reduzierstück werden Außendurchmesser zwischen 15 und 20 mm elegant abgedeckt. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug einfach durch Anziehen der Flügelschraube an der Edelstahl-Schlauchschelle. Kompatibel mit allen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Für Wasserhähne ohne Gewinde
- Universell einsetzbar.
Reduzierstück
- Komfortabler Anschluss an Wasserhähne mit einem Außendurchmesser zwischen 15 und 20 mm.
Flügelschraube aus Edelstahl
- Einfache, werkzeuglose Montage.
Klicksystem
- Kompatibel mit allen marktüblichen Klick-Systemen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Außendurchmesser (mm)
|15 / 20
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|62 x 58 x 50
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Gartengeräte und -werkzeuge