Nez de robinets sans filet
Le nez de robinet convient parfaitement pour les robinets sans filetage d’un diamètre extérieur entre 15 et 20 mm. Compatible avec tous les systèmes à clic.
Le nez de robinet robuste sans filetage sert à raccorder des flexibles au moyen de coupleurs. Grâce à la pièce de réduction, les diamètres extérieures entre 15 et 20 mm sont couverts. Le montage se fait aisément sans outils en serrant la vis papillon sur le collier de flexible en inox. Compatible avec tous les systèmes à clic.
Caractéristiques et avantages
Pour des robinets sans filetage
Pièce de réduction
Écrou à ailettes en acier inoxydable
Système de clic
Spécifications
Données techniques
|Diamètre extérieur (mm)
|15 / 20
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|62 x 58 x 50
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Appareils et outils de jardinage