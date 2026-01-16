Le nez de robinet robuste sans filetage sert à raccorder des flexibles au moyen de coupleurs. Grâce à la pièce de réduction, les diamètres extérieures entre 15 et 20 mm sont couverts. Le montage se fait aisément sans outils en serrant la vis papillon sur le collier de flexible en inox. Compatible avec tous les systèmes à clic.