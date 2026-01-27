HBX 2.10 Compact
Dévidoir compact pour les balcons, les terrasses de toit, les jardinets et les vacances au camping. Enroulement et déroulement pratiques et rapides. Idéal pour un rangement peu encombrant dans l'appartement.
Le dévidoir HBX 2.10 est la solution idéale pour l'arrosage sur les balcons, les terrasses de toit et dans les jardinets ou pour l'utilisation mobile au camping. Le dévidoir est « prêt à l'emploi ». Tous les accessoires pour l'utilisation en extérieur sont inclus. Le flexible s'enroule rapidement et sans effort à l'aide de la manivelle repliable. Le système anti-gouttes fiable avec 2 raccords Aqua Stop garantit un débranchement sans éclaboussures et pratique. En association avec le concept de rangement intelligent pour les accessoires et les embouts de flexible, les taches d'eau sur les moquettes ou le parquet appartiennent au passé. Avec son format compact, le dévidoir se range avec un encombrement minimal, par exemple dans le placard sous l'évier dans un appartement. En alternative, un montage mural est possible. Le dévidoir peut également servir d'admission pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 4.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir compactRangement peu encombrant, par ex. dans le placard sous l'évier.
Manivelle repliableEnroulement fiable du flexible et stockage peu encombrant.
Prêt à l'emploiTous les accessoires nécessaires pour l'extérieur (pistolet, raccords, nez de robinet extérieur) sont inclus.
Système de rangement intelligent pour les accessoires et les embouts de flexible
- Prévention des taches d'eau sur la moquette ou le parquet.
- Rangement peu encombrant et sécurisé de tous les accessoires sur le dévidoir.
Deux raccords de flexible avec Aqua Stop
- Débranchement facile, sans éclaboussures d'eau.
Montage mural possible en option
- Points d'accrochage préparés au dos du boîtier pour la fixation murale.
Léger
- Transport sans effort et moins pénible pour le dos.
Plusieurs options pour le positionnement du flexible d'admission
- Prévention de vrillage du flexible pour un débit d'eau constant et une longévité élevée.
Stationnement stable et sécurisé
- Déroulement pratique, y compris en cas d'utilisation mobile.
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|10
|Capacité du flexible (m)
|10 (5/16")
|Flexible de raccordement (m)
|2 (5/16")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|80
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2.5
|Poids emballage inclus (kg)
|2.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|225 x 360 x 387
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 2 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
- Flexible 5/16": 10 m
- Flexible de raccordement 5/16": 2 m
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Vis et chevilles pour le montage mural
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites surfaces
- À la maison
- En déplacement
- Mobilehomes
- Tente/équipement de camping
Accessoires
Pièces de rechange HBX 2.10 Compact
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.