HBX 2.10 Compact
Kompakte Schlauchbox für Balkone, Dachterrassen, Kleingärten und für den Campingurlaub. Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Ideal zum platzsparenden Verstauen in der Wohnung.
Die Schlauchbox HBX 2.10 ist die ideale Lösung für die Bewässerung auf Balkonen, Dachterrassen und in Kleingärten oder für den mobilen Einsatz beim Camping. Die Box ist „Ready-to-use“. Alle Zubehöre für die Nutzung im Außenbereich sind enthalten. Der Schlauch wird mit der faltbaren Handkurbel schnell und mühelos aufgewickelt. Das zuverlässige Anti-Tropf-System mit 2 Aqua Stop-Kupplungen sorgt für spritzfreies und komfortables Abkoppeln. Zusammen mit dem intelligenten Verstaukonzept für Zubehöre und Schlauchenden sind Wasserflecken auf Teppichböden oder Parkett damit passé. Mit kompakter Größe lässt sich die Box auf engstem Raum verstauen, in der Wohnung zum Beispiel im Schrank unter der Spüle. Alternativ ist die Montage an Wänden möglich. Die Schlauchbox eignet sich auch als Zulauf für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 - K 4.
Merkmale und Vorteile
Kompakte SchlauchboxPlatzsparende Verstauung z. B. im Schrank unter der Spüle.
Faltbare HandkurbelZuverlässiges Aufwickeln des Schlauchs und platzsparende Lagerung.
Sofort einsatzbereitAlle notwendigen Zubehöre für den Außenbereich (Spritze, Kupplungen, Außenhahnanschluss) sind im Lieferumfang enthalten.
Intelligentes Verstausystem für Zubehöre und Schlauchenden
- Verhinderung von Wasserflecken auf Teppich oder Parkett.
- Platzsparende und sichere Unterbringung sämtlicher Zubehöre an der Box.
Zwei Schlauchkupplungen mit Aqua Stop
- Einfaches Entkoppeln, ohne Wasser zu verspritzen.
Optionale Montage an Wänden
- Vorbereitete Aufhängepunkte an der Gehäuserückseite zur Wandbefestigung.
Leichtgewicht
- Müheloser und rückenschonender Transport.
Mehrere Optionen für die Positionierung des Zulaufschlauchs
- Verhinderung von Knicken im Schlauch für stets konstanten Wasserdurchfluss und lange Haltbarkeit.
Fester und sicherer Stand
- Komfortables Abwickeln auch bei mobiler Verwendung.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchlänge (m)
|10
|Schlauchkapazität (m)
|10 (5/16")
|Anschlussschlauch (m)
|2 (5/16")
|Berstdruck (bar)
|24
|Schraubenabstand für Wandmontage (mm)
|80
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|2.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|225 x 360 x 387
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Lieferumfang
- Schlauchkupplung mit Aqua Stop: 2 Stück
- G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück: 1 Stück
- Spritze: 1 Stück
- Schlauch 5/16": 10 m
- Anschlussschlauch 5/16": 2 m
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Schrauben und Dübel für Wandmontage
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Kleine Flächen
- Zu Hause
- Unterwegs
- Wohnmobile
- Zelt / Camping-Equipment
