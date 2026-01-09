Rechteckregner OS 3.220
Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.
Der Rechteckregner OS 3.220 dient zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Die Reichweite des Eckregners lässt sich ganz nach Bedarf stufenlos einstellen - bei einer maximalen Beregnungsfläche von 220 qm. Der innovative Sprühregner ist mit einem besonders langlebigen Getriebe ausgerüstet. Je nach Anforderung sind die Regner von Kärcher wahlweise mit Spikes oder Schlitten ausgestattet. Dabei präsentieren sich die neuen Rechteckregner von Kärcher jetzt insgesamt noch anwenderfreundlicher. Selbstverständlich sind die Sprinkler von Kärcher allesamt mit dem bewährten Klicksystem ausgestattet und lassen sich spielend leicht an den Gartenschlauch anschließen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Einstellung der ReichweiteZur gezielten Bewässerung.
In den Griff integrierte AufhängeöseFür eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
Inklusive ReinigungsnadelZur leichten Reinigung der Düsen
Besonders langlebiges Getriebe
- Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Beregnungsfläche (2 bar)
|45 - 120 m²
|Beregnungsfläche (4 bar)
|80 - 220 m²
|Sprengbreite (2 bar) (m)
|9
|Sprengbreite (4 bar) (m)
|13
|Sprengweite (2 bar) (m)
|5 - 14
|Sprengweite (4 bar) (m)
|6 - 17
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 136 x 86
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Rasen
- Mittelgroße bis große Flächen
Zubehör
Rechteckregner OS 3.220 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.