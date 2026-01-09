Arroseur oscillant OS 3.220
Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²
L'arroseur oscillant OS 3.220 sert à l'arrosage des moyens et grands jardins et surfaces. La portée de l'arroseur oscillant peut être réglée en continu en fonction des besoins pour une zone d'arrosage maximale de 220 m². Cet arroseur innovant est équipé d'un engrenage particulièrement résistant dans le temps. Selon les besoins, les arroseurs de Kärcher peuvent être équipés au choix de pics de fixation ou de patins. De manière générale, les nouveaux arroseurs oscillants de Kärcher sont désormais encore plus faciles d'utilisation. Il va de soi que l'ensemble des arroseurs de Kärcher sont dotés du système clic éprouvé pour un raccordement on ne peut plus simple au tuyau d'arrosage. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portéeArrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignéePour un rangement/une suspension aisés.
Y compris l'aiguille de nettoyagePour un nettoyage facile des buses
Appareil très durable
- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|45 - 120 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|80 - 220 m²
|Largeur d'arrosage (2 bar) (m)
|9
|Largeur d'arrosage (4 bar) (m)
|13
|Étendue d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 14
|Étendue d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 17
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 136 x 86
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Pelouse
- Moyennes et grandes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange Arroseur oscillant OS 3.220
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.