Metall-Spritzpistole Premium
Die hochwertige und extra robuste Metall-Spritzpistole Premium ist für ein besonders langlebiges Bewässerungsvergnügen gemacht und liegt komfortabel in der Hand.
Höchste Ansprüche brauchen hochwertiges Material. Die Metall-Spritzpistole Premium liegt nicht nur gut in der Hand, sondern ist durch die Verarbeitung von Metall extrem robust und daher von hoher Lebensdauer. Der drehbare Griff, mit dem der arretierbare Auslöser nach vorne oder hinten gerichtet werden kann, überzeugt mit individuellem Bedienkomfort, wie ihn nur Kärcher bietet. Die Wassermenge lässt sich per einhändig bedienbarem Regulierventil bedarfsgerecht anpassen. Außerdem verfügt die Metall-Spritzpistole Premium über 2 Sprühbilder: Punkt- und Kegelstrahl. Diese sind je nach Bedarf stufenlos einstellbar. Zum Beispiel zum Bewässern von Blumen- und Pflanzenbeeten oder zum Entfernen von grobem Dreck auf Terrassen oder an Gartenmöbeln. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer Griff
- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Weichkunststoffelemente
- Für Rutschfestigkeit, mehr Komfort und zum Schutz vor Schäden.
Verarbeitung hochwertiger Metallelemente
- Für extra hohe Robustheit und eine lange Lebensdauer.
- Liegt besonders gut in der Hand für eine komfortable Bedienung.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|225 x 42 x 105
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Drehbarer Griff
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Weichkunststoffelemente
- Metall
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Metall-Spritzpistole Premium Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
