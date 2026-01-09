Pistolet en métal Premium
Le pistolet d'arrosage en métal extra robuste de haute qualité Premium a été développé pour un plaisir d'arrosage particulièrement durable, et se montre très maniable.
Les demandes les plus complexes nécessitent des matériaux de la plus haute qualité. Le pistolet d'arrosage en métal Premium est non seulement très maniable, mais il est également extrêmement robuste et durable grâce à sa finition métallisée. La poignée rotative avec gâchette verrouillable, qui peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, impressionne grâce à son confort d'opération individuel qui est uniquement offert par Kärcher. Le débit d'eau peut être réglé selon la demande avec une seule main, à l'aide de la vanne de contrôle. En plus, le pistolet d'arrosage en métal Premium est équipé de 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Ces jets peuvent être ajustés en continu selon les souhaits. Par exemple, pour l'arrosage de parterres de fleurs et de plantes ou pour l'élimination de gros déchets des terrasses ou des meubles de jardin. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Des éléments en plastique doux
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Éléments en métal de haute qualité
- Pour une robustesse supplémentaire et une durée de vie prolongée.
- L'appareil est très maniable et permet une opération confortable
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|225 x 42 x 105
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Poignée rotative
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Des éléments en plastique doux
- Métal
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Pièces de rechange Pistolet en métal Premium
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
