Spritzpistole
Die ideale Spritzpistole für Einsteiger. Mit arretierbarem Auslöser zur bequemen Bewässerung im Garten. Schnell und einfach am Gartenschlauch anschließbar.
Mit der Spritzpistole lässt sich der Garten besonders bequem bewässern. Dank arretierbarem Auslöser mit Einrastfunktion kann der Wasserdurchfluss in der Gartenspritze permanent aufrechterhalten werden – ohne dauerhaftes Drücken. Über das einhändig bedienbare Regulierventil kann die Wassermenge außerdem bedarfsgerecht angepasst werden. Die Spritzpistole verfügt über 2 Sprühbilder: Punkt- und Kegelstrahl. Diese sind je nach Bedarf stufenlos einstellbar. Nicht nur Blumen- und Pflanzenbeete lassen sich so einfach bewässern, sondern mit dem Punktstrahl können auch Terrassen oder Gartenmöbel von grobem Dreck befreit werden. Deshalb ist die Spritzpistole sowohl für Bewässerungs- als auch Reinigungsaufgaben bestens geeignet. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|203 x 42 x 105
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
