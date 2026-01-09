Pistolet d'arrosage
Le pistolet d'arrosage idéal de la gamme d'entrée. Avec gâchette verrouillable pour un arrosage confortable du jardin. Raccord rapide et facile au tuyau d'arrosage.
Le pistolet d'arrosage rend l'arrosage du jardin particulièrement pratique. Grâce à la gâchette avec fonction de verrouillage, le débit d'eau à l'intérieur du pistolet d'arrosage peut constamment être maintenu – sans besoin d'une pression constante. À l'aide de la vanne de contrôle, utilisable à une seule main, le débit d'eau peut également être ajusté selon les souhaits. Le pistolet d'arrosage est équipé de 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Celles-ci peuvent constamment être ajustée en fonction des demandes. Des parterres de fleurs et de plantes peuvent être arrosées facilement, et les terrasses ou les meubles de jardin peuvent être nettoyés de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage idéale aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|203 x 42 x 105
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Accessoires
Pièces de rechange Pistolet d'arrosage
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.