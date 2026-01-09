Spritzpistole Plus
Bewässern mit hohem Komfort: Dank drehbarem Griff lässt sich die Spritzpistole Plus individuell bedienen. Ideal geeignet für einfache Bewässerungsaufgaben.
So viel Komfort bietet nur Kärcher: Der drehbare Griff, mit dem der arretierbare Auslöser nach vorne oder hinten gerichtet werden kann, ermöglicht eine individuelle Benutzung der Spritzpistole. Zudem besteht er aus angenehmen Weichkunststoffelementen, die auch zusätzlichen Schutz bieten. Über das einhändig bedienbare Regulierventil kann die Wassermenge außerdem bedarfsgerecht angepasst werden. Die Spritzpistole Plus verfügt über 2 Sprühbilder: Punkt- und Kegelstrahl. Diese sind je nach Bedarf stufenlos einstellbar – zum Beispiel zum Bewässern von Blumen- und Pflanzenbeeten oder zum Entfernen von grobem Dreck auf Terrassen oder an Gartenmöbeln. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Drehbarer Griff
- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Weichkunststoffelemente
- Für Rutschfestigkeit, mehr Komfort und zum Schutz vor Schäden.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|210 x 42 x 105
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Drehbarer Griff
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Weichkunststoffelemente
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Spritzpistole Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
