Pistolet d'arrosage Plus
Un arrosage dans le plus grand confort: le pistolet d'arrosage Plus peut être utilisé de façon tout à fait individuelle grâce à la poignée rotative. Idéal pour des tâches d'arrosage simples.
Ce n'est que Kärcher qui offre tant de confort : la poignée rotative avec gâchette verrouillable peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, en permettant ainsi une opération individuelle du pistolet. En plus, le pistolet est composé d'éléments doux en plastic, qui offrent une protection supplémentaire. Grâce à la vanne de contrôle, qui peut être opérée d'une seule main, le débit d'eau peut être réglé selon la demande. Le pistolet d'arrosage Plus est équipé de 2 formes d'arrosage: le jet crayon et le jet conique creux. Ces formes peuvent être ajustées à tout moment selon les souhaits – par exemple, pour l'arrosage de fleurs et de plantes ou pour l'élimination de gros déchets des terrasses ou des meubles de jardin. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Des éléments en plastique doux
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|210 x 42 x 105
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Poignée rotative
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Des éléments en plastique doux
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Pièces de rechange Pistolet d'arrosage Plus
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.