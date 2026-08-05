Das kompakte IVR-L 100/24-2 Tc Set ist ein solider Industriesauger mit Kippfahrgestell,100 Liter Sammelbehälter und Zubehörn (Schlauch PU, Handgriff, Standarddüse PVC und Siebkorb). Damit eignet sich der Sauger bestens zur Aufnahme großer Mengen Flüssigkeit und/oder Feststoffe wie Späne (möglichst staubfrei). Mithilfe des Spänekorbs lassen sich die Feststoffe bequem von der Flüssigkeit trennen. Dank des um 360° drehbaren Schlauchanschlusses am Saugkopf geht das Saugen rund um das Gerät ohne lästiges Verknoten des Saugschlauchs vonstatten. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart, die ölfesten Rollen und das ölfeste Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer – auch bei härtesten industriellen Einsätzen. Ferner ermöglicht die robuste Bauart eine Stapleraufnahme.