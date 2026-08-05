L'IVR-L 100/24-2 Tc Set compact est un aspirateur industriel solide avec châssis basculant, cuve de 100 litres et accessoires (flexible PU, poignée, suceur standard PVC et panier à filtre). Ainsi, cet aspirateur est parfaitement adapté au ramassage des grandes quantités de liquide et/ou de matières solides comme les copeaux (avec un dégagement de poussière minimal). À l'aide du panier à copeaux, les matières solides peuvent aisément être séparées du liquide. Grâce au raccord de flexible orientable à 360° sur la tête aspirante, l'aspiration se fait tout autour de l'appareil sans être gêné par un flexible d'aspiration qui s'emmêle. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. Le vidage s'effectue soit par le biais du flexible de vidange soit via le châssis basculant. La conception robuste ainsi que les roulettes et le câble d'alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une longue durée de vie, même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. De plus, cette construction robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.elles extrêmes. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.