Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2 Tc Set
L'IVR-L 100/24-2 Tc Set fourni avec des accessoires est la solution parfaite pour l'aspiration et la séparation des réfrigérants lubrifiants et des copeaux dans l'industrie métallurgique.
L'IVR-L 100/24-2 Tc Set compact est un aspirateur industriel solide avec châssis basculant, cuve de 100 litres et accessoires (flexible PU, poignée, suceur standard PVC et panier à filtre). Ainsi, cet aspirateur est parfaitement adapté au ramassage des grandes quantités de liquide et/ou de matières solides comme les copeaux (avec un dégagement de poussière minimal). À l'aide du panier à copeaux, les matières solides peuvent aisément être séparées du liquide. Grâce au raccord de flexible orientable à 360° sur la tête aspirante, l'aspiration se fait tout autour de l'appareil sans être gêné par un flexible d'aspiration qui s'emmêle. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment grâce au flexible de vidange. Le vidage s'effectue soit par le biais du flexible de vidange soit via le châssis basculant. La conception robuste ainsi que les roulettes et le câble d'alimentation résistants aux hydrocarbures assurent une longue durée de vie, même dans les conditions industrielles les plus extrêmes. De plus, cette construction robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.elles extrêmes. En outre, la structure robuste permet de transporter l’aspirateur au moyen d’un gerbeur.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomiqueSystème élaboré pour un vidage manuel sécurisé et sans effort physique. Le système avec châssis permet un vidage ergonomique par le biais d'un mécanisme pivotant. Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Affichage du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée. Le flexible sert également à une vidange facile.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2.4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0.45
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|57.4
|Poids (avec accessoire) (kg)
|57.4
|Poids emballage inclus (kg)
|58.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|844 x 637 x 1330
Équipement
- Filtre principal: Filtre plat
- Accessoires fournis: oui