Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set

Ideal für die metallverarbeitende Industrie: Das kompakte Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set eignet sich zum Saugen und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen wie Spänen.

Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren für eine kraftvolle Saugleistung bei gleichzeitig geringem Betriebsgeräusch überzeugt das Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set beim Saugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeiten und Feststoffen, wie Ölen, Kühlemulsionen oder groben, abrasiven Spänen. Damit ist der IVR-L 65/24-2 vielseitig einsetzbar, eignet sich jedoch insbesondere für Einsätze in der Metallindustrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise und das robuste Fahrgestell ermöglichen darüber hinaus einen mühelosen Transport an unterschiedliche Einsatzorte. Serienmäßig im Lieferumfang enthalten sind eine Standarddüse, ein 3 Meter langer PU-Schlauch, ein Handgriff in DN 50 sowie ein 20-Liter-Siebkorb aus hochwertigem Edelstahl (V2A). Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set: Ausgestattet mit einem Siebkorb
Ausgestattet mit einem Siebkorb
Ermöglicht die einfache Entsorgung der gesaugten Feststoffe. Erlaubt die Rückgewinnung gesaugter Flüssigkeiten. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set: Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set: Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 144 / 520
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23.5
Behälterinhalt (l) 65
Behältermaterial Stahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2.4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 50
Zubehörnennweite DN 50
Staubklasse Hauptfilter L
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0.25
Schalldruckpegel (dB(A)) 68
Kabellänge (m) 10
Gewicht ohne Zubehör (kg) 46
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 46.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 47.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 718 x 526 x 1251

Ausstattung

  • Hauptfilter: Flächenfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Ja
Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set
Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set

Videos

Anwendungsgebiete
  • Für kleine Mengen grober und abrasiver Späne
  • Für kleine Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen
Zubehör