Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren für eine kraftvolle Saugleistung bei gleichzeitig geringem Betriebsgeräusch überzeugt das Industriesauger IVR-L 65/24-2 Set beim Saugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeiten und Feststoffen, wie Ölen, Kühlemulsionen oder groben, abrasiven Spänen. Damit ist der IVR-L 65/24-2 vielseitig einsetzbar, eignet sich jedoch insbesondere für Einsätze in der Metallindustrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise und das robuste Fahrgestell ermöglichen darüber hinaus einen mühelosen Transport an unterschiedliche Einsatzorte. Serienmäßig im Lieferumfang enthalten sind eine Standarddüse, ein 3 Meter langer PU-Schlauch, ein Handgriff in DN 50 sowie ein 20-Liter-Siebkorb aus hochwertigem Edelstahl (V2A). Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.