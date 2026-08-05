Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux pour une puissance d'aspiration importante à faible bruit de fonctionnement, l'aspirateur industriel IVR-L 65/24-2 Set se montre convaincant lors de l'aspiration et de la séparation de petites quantités de liquides et de matières solides comme les huiles, les émulsions réfrigérantes ou les gros copeaux abrasifs. Ainsi, l'IVR-L 65/24-2 est polyvalent, mais convient tout particulièrement aux utilisations dans l'industrie métallurgique. Son format compact et peu encombrant ainsi que son châssis robuste permettent en outre un transport aisé jusqu'aux différents lieux d'utilisation. L'équipement de série inclut un suceur standard, un flexible PU de 3 mètres, une poignée en DN 50 et un panier à filtre de 20 litres en acier inoxydable haut de gamme (V2A). La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.