Einfach und dank Laschenfixierung kontaktlos anzuwenden und ideal bei sehr hohem Schmutzaufkommen auch auf unebenen Böden geeignet: der Baumwollmopp von Kärcher. Schlingen und Außenfransen des Moppbezugs verfügen über einen hohen Baumwollanteil, die gleichmäßige Schlingenverteilung sorgt für eine optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme und, im Zusammenspiel mit den dicht angeordneten Außenfransen, für eine sehr gute Grobschmutzmitnahme bei gleichzeitig gutem Gleitverhalten. Dazu bietet der Wischbezug insgesamt 4 Schlaufen in den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Mithilfe dieses farbcodierten Systems lässt sich der Mopp eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert – dazu werden die nicht benötigten Schlaufen einfach abgeschnitten. Der Baumwollmopp eignet sich zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse.