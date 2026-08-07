Classic Baumwolle Mopp Laschen 40 cm
Die Schlingen und Außenfransen dieses Moppbezugs bestehen größtenteils aus weicher Baumwolle. Mit Laschenfixierung zur Anwendung mit dem Flachmoppsystem mit Eimer und Presse von Kärcher.
Einfach und dank Laschenfixierung kontaktlos anzuwenden und ideal bei sehr hohem Schmutzaufkommen auch auf unebenen Böden geeignet: der Baumwollmopp von Kärcher. Schlingen und Außenfransen des Moppbezugs verfügen über einen hohen Baumwollanteil, die gleichmäßige Schlingenverteilung sorgt für eine optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme und, im Zusammenspiel mit den dicht angeordneten Außenfransen, für eine sehr gute Grobschmutzmitnahme bei gleichzeitig gutem Gleitverhalten. Dazu bietet der Wischbezug insgesamt 4 Schlaufen in den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Mithilfe dieses farbcodierten Systems lässt sich der Mopp eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert – dazu werden die nicht benötigten Schlaufen einfach abgeschnitten. Der Baumwollmopp eignet sich zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Laschen
|Material
|70% Baumwolle / 30% PET
|Textilienmaterial
|Baumwolle mix
|Herstellungsart
|PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung