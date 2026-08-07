Classic Frange coton à poches 40 cm
Les boucles et franges extérieures de ce mop sont en coton doux majoritaire. Avec fixation à languettes pour une utilisation avec le balai à plat avec seau et presse d'essorage de Kärcher.
Utilisation simple et sans contact avec la peau grâce à la fixation à languettes, idéal pour les zones très sales et les sols irréguliers : le mop en coton de Kärcher. Les boucles et franges extérieures de ce mop sont en coton doux majoritaire. La répartition uniforme des boucles assure une absorption optimale des saletés et des liquides ainsi qu'une excellente capture des saletés grossières grâce à la densité des franges extérieures, le mop bénéficiant également d'excellentes propriétés de glisse. La bonnette dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, le mop peut être réservé à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Ce mop en coton peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Languettes
|Matériau
|70% coton / 30% PET
|Matière textile
|Mélange coton-polyester
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles cousues
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide