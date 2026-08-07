Premium MF Mopp Safe blau Laschen EU Ecolabel 40 cm
Abrasiver Mikrofasermopp mit Kurzfasern und Laschenfixierung sowie eingearbeiteten Polyamidfasern und robusten Polypropylenborsten zum Lösen besonders hartnäckiger Verschmutzungen.
Der abrasive Mikrofasermopp verfügt über kurze, feine Fasern sowie einen Scheuerstreifen aus eingearbeiteten Polyamidfasern und robusten Polypropylenborsten. Damit eignet er sich hervorragend zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen bei der Grundreinigung glatter sowie leicht strukturierter, wasserbeständiger Böden. Dank einer cleveren Laschenfixierung wird dabei jeder Hautkontakt der Reinigungskraft mit den Moppbezügen während oder nach der Reinigung vermieden. Dazu bietet der Wischbezug insgesamt 4 Schlaufen in den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Mithilfe dieses farbcodierten Systems lässt sich der Bezug eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert – dazu werden die nicht benötigten Schlaufen einfach abgeschnitten. Der Mikrofasermopp eignet sich zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse von Kärcher.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Hoch
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Laschen
|Material
|50% PET / 20% PA / 30% PP
|Textilienmaterial
|50% PET / 20% PA / 30% PP
|Herstellungsart
|Polgestrick (Reinigungslage) mit Monofilamentborsten
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 300
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung