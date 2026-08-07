Premium Frange MF Safe bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
Serpillère microfibre abrasive à fibres courtes et fixation à languettes, également en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène pour l'élimination des saletés particulièrement tenaces.
La serpillère microfibre abrasive est fabriquée en fibres courtes et fines avec une bande de frottement en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène. Elle est ainsi parfaite pour l'élimination des saletés tenaces lors du nettoyage en profondeur de sols lisses ou légèrement texturés et résistants à l'eau. La fixation à languettes astucieuse permet d'éviter le contact du détergent et de la serpillère avec la peau pendant ou après le nettoyage. La bonnette dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la bonnette peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Cette serpillère microfibre peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Élevée
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Languettes
|Matériau
|50% PET/20% PA/30% PP
|Matière textile
|50% PET/20% PA/30% PP
|Type de fabrication
|Tissu en bouclette (couche de nettoyage) avec poils monofilaments
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide