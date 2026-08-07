Effektiv, einfach und kontaktlos: Der Mikrofasermopp mit kurzflorigen Schlingen überzeugt durch eine clevere Fixierung mithilfe praktischer Laschen – für hygienische und effiziente Reinigungsprozesse. Somit wird Hautkontakt während und nach der Reinigung vermieden. Die feinen Kurzfasern ermöglichen dank ausgezeichneter Reibungseigenschaften eine hervorragende Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme und sorgen für eine zuverlässige Reinigungsleistung. Der 40 Zentimeter breite Wischbezug eignet sich ideal zur Grundreinigung glatter, leicht strukturierter und wasserbeständiger Böden. Der Mikrofasermopp lässt sich zudem mit dem Kärcher Doppeleimerfahrwagen oder dem Eineimerfahrwagen und der Presse einsetzen. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, ermöglicht die Farbcodierung eine eindeutige Zuordnung des Mopps zum entsprechenden Reinigungsbereich. Geeignet für Mopphalter mit Laschen 40 Zentimeter. .