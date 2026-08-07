Premium MF Mopp Verzwirnt blau Laschen EU Ecolabel 40 cm
Kurzfaser-Mikrofasermopp mit praktischer Laschenfixierung und kurzflorigen Schlingen. Ideal geeignet für den effizienten Einsatz mit dem Doppel- oder Eineimerfahrwagen und der Presse.
Effektiv, einfach und kontaktlos: Der Mikrofasermopp mit kurzflorigen Schlingen überzeugt durch eine clevere Fixierung mithilfe praktischer Laschen – für hygienische und effiziente Reinigungsprozesse. Somit wird Hautkontakt während und nach der Reinigung vermieden. Die feinen Kurzfasern ermöglichen dank ausgezeichneter Reibungseigenschaften eine hervorragende Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme und sorgen für eine zuverlässige Reinigungsleistung. Der 40 Zentimeter breite Wischbezug eignet sich ideal zur Grundreinigung glatter, leicht strukturierter und wasserbeständiger Böden. Der Mikrofasermopp lässt sich zudem mit dem Kärcher Doppeleimerfahrwagen oder dem Eineimerfahrwagen und der Presse einsetzen. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, ermöglicht die Farbcodierung eine eindeutige Zuordnung des Mopps zum entsprechenden Reinigungsbereich. Geeignet für Mopphalter mit Laschen 40 Zentimeter. .
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und leicht strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Laschen
|Material
|85% PET / 15% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Herstellungsart
|Polgestrick (Reinigungslage)
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|max. 60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 300
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.1 / 350
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 140
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung