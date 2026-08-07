Premium Frange MF Twisted bleue à poches EU Ecolabel 40 cm
Serpillère microfibre courte avec fixation à languettes pratique et boucles à poils courts. Idéale pour une utilisation avec le chariot à un ou deux seaux et la presse d'essorage.
Efficacité, simplicité et absence de contact avec la saleté : la serpillère microfibre avec boucles à poils courts et fixation à languettes pratique assure un nettoyage hygiénique et efficace. Elle permet d'éviter tout contact de la saleté avec la peau pendant et après le nettoyage. Les fibres courtes et fines offrent d'excellentes propriétés de frottement pour une absorption maximale de l'humidité et de la saleté ainsi qu'une puissance de nettoyage fiable. La bonnette de 40 centimètres de largeur est idéale pour le nettoyage en profondeur des sols lisses, légèrement texturés et résistants à l'eau. La serpillère microfibre peut en outre être utilisée avec le chariot à un ou deux seaux et la presse d'essorage. Pour éviter toute contamination croisée, un code couleur permet d'affecter clairement la serpillère à la zone à nettoyer correspondante. Celle-ci est compatible avec le support pour balai à plat avec languettes de 40 centimètres. .
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Languettes
|Matériau
|85% PET / 15% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu en bouclette (couche de nettoyage)
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0.1 / 350
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide