Technische Daten

Menge (Stück) 1 Gewicht pro Produkt (kg) 0.1 Verpackungsgewicht (kg) 0.1 Abmessungen (L × B) (mm) 320 x 125 Abmessungen, verpackt (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.