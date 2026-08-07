Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 30 cm

Klettbezug aus Mikrofaser mit guter Wasseraufnahme.

Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 320 x 125
Abmessungen, verpackt (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.

Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Nassreinigung
  • Boden - Nassreinigung