Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 30 cm
Klettbezug aus Mikrofaser mit guter Wasseraufnahme.
Flachmoppsystem mit Klett, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|320 x 125
|Abmessungen, verpackt (mm)
|320 x 125 x 15
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung
- Boden - Nassreinigung