Premium Frange MF Twisted bleue Bande auto-agrippante EU Ecolabel 30 cm
Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.
Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.1
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|320 x 125
|Dimensions, emballé (mm)
|320 x 125 x 15
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Sol – nettoyage humide