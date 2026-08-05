FM ExpertPro 50/ P
Kompakter FM ExpertPro 50/ P Reinigungswagen, geeignet zur vorkonditionierten Reinigung. Sicher verschlossener Bereich für Eimer und Entsorgungsfächer sowie Geräte und Reinigungsmittel.
Für den Einsatz in besonders hygienesensiblen Bereichen eignet sich der kompakte FM ExpertPro 50/ P durch seinen geschlossenen Aufbau besonders gut. Ebenfalls zur Verwendung der Vorkonditionierungsmethode bei der effizienten Flächenreinigung. In 2 6-Liter-Eimern kann das Equipment aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden. Der Trolley verfügt zudem über eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade zur praktischen Mitnahme von weiteren Reinigungsutensilien. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die Integration von Moppsystemen, Greifzangen & Co. Der Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Sowohl die Toolflexanbindungen als auch der Haken lassen sich variabel außen am FlexoMate anbringen. Zwei Räder sind mit Bremsen ausgestattet, die einen sicheren Stand auch auf schrägem Untergrund garantieren. Der höhenverstellbare FlexoGrip reduziert die Belastung der Arme und Schultern beim Schieben des Wagens. Türen und Seitenwände lassen sich durch Aufkleber personalisieren und Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellen.
Merkmale und Vorteile
FlexoGrip: ergonomisch höhenverstellbar, entlastet so Schulter und Handgelenk
Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygienesensiblen Bereichen
Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen
Push-to-open-System sorgt für intuitive und einfache Bedienung der Türen
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|28.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|35.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1120 x 580 x 500
Ausstattung
- Geschlossener Trolley mit Türen
Videos
Zubehör
FM ExpertPro 50/ P Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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