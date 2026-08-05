FM ExpertPro 50/ P
Chariot de nettoyage compact FM ExpertPro 50/ P, adapté au nettoyage préconditionné. Module fermé et sécurisé pour seaux, compartiments d'élimination, appareils et détergents.
Pour l'utilisation dans les zones particulièrement sensibles sur le plan de l'hygiène, le FM ExpertPro 50/ P compact est tout indiqué en raison de sa structure fermée. Également pour l'utilisation de la méthode de préconditionnement pour un nettoyage efficace des surfaces. 2 seaux de 6 litres permettent de ranger les équipements et de les séparer selon leur utilisation. Ce chariot dispose en outre d'un tiroir de 16 litres à fixation individuelle et amovible qui offre une possibilité pratique d'emporter d'autres ustensiles de nettoyage. Les raccords Toolflex inclus permettent l'intégration de balais à plat, de pinces ou autres. Le crochet sert à fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Aussi bien les raccords Toolflex que le crochet peuvent être mis en place de manière variable sur l'extérieur du FlexoMate. Deux des roues sont équipées de freins garantissant un stationnement sûr, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip réglable en hauteur réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse le chariot. Les portes et les parois latérales peuvent être personnalisées à l'aide d'autocollants et les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets
Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|28.2
|Poids d'emballage (kg)
|35.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Dimensions, emballé (mm)
|1120 x 580 x 500
Équipement
- Chariot fermé avec portes
Vidéos
Accessoires
Pièces de rechange FM ExpertPro 50/ P
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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