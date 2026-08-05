FM Swift 50/ P
Platzsparend und kompakt – der FM Swift 50/ P mit Reinigungssystem zur Vorkonditionierung und höhenverstellbarem, klappbarem Abfallmodul. Für maximale Platzersparnis in engen Lagerräumen.
Der kompakte und offene Reinigungswagen eignet sich besonders gut zur Verwendung von vorkonditionierten Mopps in der manuellen Reinigung. Das Entsorgungsmodul ist variabel höhenverstellbar und kann Müllbeutel in unterschiedlichen Größen aufnehmen. In den beiden 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien sicher aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden (blau für unproblematische Bereiche und rot für Reinigungsbereiche mit höchsten hygienischen Ansprüchen, wie bspw. Waschräume und Toiletten). Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterem Equipment. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Innenseiten des FlexoMate anbringen.
Merkmale und Vorteile
Entsorgungsmodul mit um 30° verstellbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung
Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen
Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Farbe
|Anthrazit
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14
|Verpackungsgewicht (kg)
|16.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Abmessungen, verpackt (mm)
|796 x 584 x 371
Videos
Zubehör
FM Swift 50/ P Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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