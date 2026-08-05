FM Swift 50/ P
Peu encombrant et compact : le FM Swift 50/ P avec système de nettoyage pour le préconditionnement et module à déchets réglable en hauteur et rabattable. Pour un gain de place maximal dans les espaces de stockage exigus.
Ce chariot de nettoyage compact et ouvert est particulièrement adapté à l'utilisation de serpillières préconditionnées dans le cadre du nettoyage manuel. Le module d'élimination est réglable en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux seaux de 6 litres permettent de ranger les ustensiles de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation (bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones à nettoyer aux exigences maximales en matière d'hygiène telles que les sanitaires et les toilettes). Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration compacte de balais à plat, de pinces et d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet se mettent en place de manière variable sur les faces intérieures du FlexoMate.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination avec un angle de hauteur réglable à 30° pour un vidage facile
Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|14
|Poids d'emballage (kg)
|16.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Dimensions, emballé (mm)
|796 x 584 x 371
Vidéos
Accessoires
Pièces de rechange FM Swift 50/ P
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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