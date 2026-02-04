Auto Zubehör Set
Mit dem Autozubehörset für die Modelle VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax reinigen Sie Autoinnenräume im Handumdrehen.
Optimales Reinigen des Autoinnenraums mit dem speziellen Autozubehörset für die Geräte VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und VC 7 Cordless yourMax. Die breite Polsterdüse ermöglicht eine schnelle und effiziente Reinigung der Polster und Sitze im Auto. Der flexible Verlängerungsschlauch eignet sich optimal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie beispielsweise Zwischenräume, und die lange und flexible Fugendüse erreicht auch engste Bereiche.
Merkmale und Vorteile
Breite Polsterdüse
- Reinigt auch größere Flächen schnell und effizient.
Flexible Fugendüse
- Die flexible Fugendüse ermöglicht auch das Reinigen enger Bereiche.
Flexibler Verlängerungsschlauch
- Auch schwer zugängliche Stellen werden mit dem Verlängerungsschlauch erreicht.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuginnenraum
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Autositze