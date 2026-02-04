Nettoyage optimal de l'intérieur de la voiture grâce au kit d'accessoires spécial voiture pour les appareils VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et VC 7 Cordless yourMax. Le large suceur fauteuil permet de nettoyer rapidement et efficacement le capitonnage et les sièges de la voiture. Le flexible de rallonge est idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès, comme les interstices, et le suceur pour fentes long et souple permet d'atteindre les endroits les plus étroits.