Kit d'accessoires pour voiture
Avec le kit d'accessoires pour voiture pour les modèles VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre voiture en un rien de temps.
Nettoyage optimal de l'intérieur de la voiture grâce au kit d'accessoires spécial voiture pour les appareils VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et VC 7 Cordless yourMax. Le large suceur fauteuil permet de nettoyer rapidement et efficacement le capitonnage et les sièges de la voiture. Le flexible de rallonge est idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès, comme les interstices, et le suceur pour fentes long et souple permet d'atteindre les endroits les plus étroits.
Caractéristiques et avantages
Large suceur fauteuil
- Nettoie même les grandes surfaces de manière rapide et efficace.
Suceur pour fentes souple
- Le suceur pour fentes souple permet également de nettoyer les zones étroites.
Flexible de rallonge
- Le flexible de rallonge permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Intérieur des véhicules
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Sièges de voiture