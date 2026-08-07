Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Entwickelt für Kärcher Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 punktet mit einem Grundkörper aus Ecobrass zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 ist speziell für unsere Hochdruckreiniger ohne Servo Control ausgelegt, die über eine Schwemmleistung von 700 bis 800 l/h verfügen. Ihr robuster Grundkörper aus hochwertigem Ecobrass erlaubt bei Bedarf problemlos auch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, die präzise 3-stufig dosierbar sind. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung, während der Sprühwinkel flexibel einstellbar ist. Dazu bietet die Schaumlanze einen ergonomischen, besonders standfesten Reinigungsmittelbehälter mit großer Einfüllöffnung sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|700 - 800
|Düsengröße ( )
|45
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
Kompatible Geräte
Zubehör
Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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