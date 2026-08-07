Bodendüsenset EasyFix Mini
Das Bodendüsenset für Dampfreiniger mit der Bodendüse EasyFix Mini und passendem Universal-Bodentuch. Besonders geeignet für die Anwendung in kleinen Räumen und schwer zugänglichen Stellen.
Die Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix Mini kommt mit passendem Universal-Bodentuch und sorgt für exzellente Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden – selbst in schwer zugänglichen Ecken und Kanten. Mit dem cleveren Klettsystem lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren: Bodentuch an die Bodendüse EasyFix Mini andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix Mini entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Lasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
Merkmale und Vorteile
Hochwertige Feinstfaser
- Spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Komfortables Klettsystem
- Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken.
- Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen.
Fußlasche am Bodentuch
- Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
- Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden.
Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über
- Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|275 x 115 x 100
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Wandfliesen
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)