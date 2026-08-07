Die Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix Mini kommt mit passendem Universal-Bodentuch und sorgt für exzellente Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden – selbst in schwer zugänglichen Ecken und Kanten. Mit dem cleveren Klettsystem lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren: Bodentuch an die Bodendüse EasyFix Mini andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix Mini entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Lasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.