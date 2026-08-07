Bodendüsenset EasyFix Mini

Das Bodendüsenset für Dampfreiniger mit der Bodendüse EasyFix Mini und passendem Universal-Bodentuch. Besonders geeignet für die Anwendung in kleinen Räumen und schwer zugänglichen Stellen.

Die Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix Mini kommt mit passendem Universal-Bodentuch und sorgt für exzellente Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden – selbst in schwer zugänglichen Ecken und Kanten. Mit dem cleveren Klettsystem lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren: Bodentuch an die Bodendüse EasyFix Mini andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix Mini entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Lasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.

Merkmale und Vorteile
Hochwertige Feinstfaser
  • Spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen.
  • Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Komfortables Klettsystem
  • Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken.
  • Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen.
Fußlasche am Bodentuch
  • Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
  • Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden.
Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über
  • Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 275 x 115 x 100
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Wandfliesen
  • Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)