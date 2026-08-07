Set suceur pour sol EasyFix Mini
Le set suceur pour sol pour nettoyeur vapeur avec le suceur pour sol EasyFix Mini et la lingette de sol universelle adaptée. Particulièrement adapté pour une utilisation dans les petites pièces et les endroits difficiles d’accès.
Le set suceur pour sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur est fourni avec une lingette de sol universelle adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs vitrifiés, même dans les coins et sur les rebords difficiles d'accès. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la lingette de sol universelle au suceur pour sol : il suffit d’appuyer la lingette sur le suceur pour sol EasyFix Mini et c’est fait. Une fois le nettoyage terminé, la lingette de sol peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur pour sol vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|275 x 115 x 100
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)