Le set suceur pour sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur est fourni avec une lingette de sol universelle adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs vitrifiés, même dans les coins et sur les rebords difficiles d'accès. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la lingette de sol universelle au suceur pour sol : il suffit d’appuyer la lingette sur le suceur pour sol EasyFix Mini et c’est fait. Une fois le nettoyage terminé, la lingette de sol peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur pour sol vers le haut.