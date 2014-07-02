Düsenkit für FR, 850 l/h - 1100 l/h

Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (850 bis 1100 l/h).

Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (850 bis 1100 l/h). Geeignet für folgende Modelle: 2.640-679, 2.640-355 und 2.641-065.

Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 850 / 1100
Anschlussgewinde M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1