Flächenreiniger FR 50 Me
Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser (mm)
|500
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Silber
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Zubehör
Flächenreiniger FR 50 Me Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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