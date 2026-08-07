Nettoyeur de surfaces FR 50 Me
Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.
Résistant à l’eau chaude, avec un châssis en inox, un double roulement en céramique, un tableau de bord confortable, des roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et une vanne intégrée pour le dosage supplémentaire de détergent. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1800 l/h / 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|500
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|14
Appareils compatibles
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 8/20 G
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 9/23 De
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gaz
- HDS 12/14-4 St Gaz GPL
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
Accessoires
Pièces de rechange Nettoyeur de surfaces FR 50 Me
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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