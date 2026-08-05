Nettoyeurs haute pression HDS 12/18-4 SXA
Ce nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super s'illustre par son débit élevé et ses équipements élaborés comme l'enrouleur de flexible automatique avec flexible haute pression Ultra Guard de 20 m.
Pour des temps de préparation jusqu'à deux fois plus rapides et un travail très ergonomique : le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 12/18-4 SXA de la gamme Super de Kärcher dispose d'un enrouleur de flexible automatique intégré avec flexible haute pression Ultra Guard. Cette solution permet l'enroulement et le déroulement du flexible de 20 mètres à revêtement en téflon à un angle pouvant aller jusqu'à 45°. Un moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau et la pompe axiale à 3 pistons robuste avec des pistons en céramique garantissent un fonctionnement fiable et sécurisé. En complément, le mode eco!efficiency économique et la technologie de brûleur optimisée sont synonymes d'une rentabilité maximale. Grâce la commande intuitive à un seul bouton et à la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced utilisable à moindre effort avec lance d'arrosage de 1 050 millimètres, Servo Control et technologie de buse brevetée, le HDS 12/18-4 SXA offre également un maximum de facilité d'utilisation. Un concept de mobilité astucieux, 2 réservoirs à détergent avec un dosage précis, des options de détartrage, un concept de sécurité éprouvé, une grande facilité de maintenance et un rangement ergonomique pour les accessoires viennent compléter le vaste éventail d'équipements de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Enrouleur de flexible automatiquePermet de réduire de moitié les temps de préparation. Permet l'enroulement et le déroulement du flexible jusqu'à un angle de 45°, même sous pression.
Rentabilité élevéeEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal. Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Rangement intégré des accessoires. Crochets pour flexible d'aspiration et câble.
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage de détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- La vanne de dosage précise garantit une consommation réduite.
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des paliers.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Mode vapeur avec régulation en continu de la quantité et pression d'eau sur la pompe.
- Commande à un seul bouton simple et intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1200
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|7.7
|Consommation fioul eco!efficiency (g/h)
|6.1
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|198
|Poids emballage inclus (kg)
|210.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Enrouleur de flexible automatique intégré
- Coupure de la pression
- Option pour fonctionnement à deux lances
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 12/18-4 SXA
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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