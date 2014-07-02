Ersatz-O-Ring Set

Ersatz-O-Ring-Set zum Austausch der O-Ringe an diversem Dampfreiniger-Zubehör.

Ersatz-O-Ring-Set zum Austausch der O-Ringe an diversem Dampfreiniger-Zubehör. Sicherheitsverschluss, Punktstrahldüse, Verlängerung, Dampfschlauch und Bügeleisen-Anschluss inklusive. Das nützliche Ersatzteil-Set für pausenloses Reinigungsvergnügen.

Merkmale und Vorteile
O-Ringe aus Gummi
  • Zum Austauschen bei Abnutzung oder Verlust von Dichtringen diverser Dampfreiniger-Zubehöre
  • Zur Abdichtung zwischen den Düsen
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Abmessungen (L × B × H) (mm) 200 x 125 x 30