Kit de joints toriques de rechange

Kit de joints toriques de rechange pour remplacer les joints toriques des différents accessoires des nettoyeurs à vapeur.

Pour remplacer les joints toriques sur différents accessoires des nettoyeurs vapeur, notamment fermeture de sécurité, buse jet crayon, rallonge, flexible vapeur et raccord du fer à repasser. Un kit de pièces de rechange pratique pour des plaisirs de nettoyage sans interruption.

Caractéristiques et avantages
Joints toriques en caoutchouc
  • Pour remplacement en cas d'usure ou perte des joints toriques des différents accessoires des nettoyeurs vapeur
  • Pour assurer l´étanchéité entre les suceurs
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Dimensions (L × l × h) (mm) 200 x 125 x 30