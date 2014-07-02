Kit de joints toriques de rechange
Kit de joints toriques de rechange pour remplacer les joints toriques des différents accessoires des nettoyeurs à vapeur.
Pour remplacer les joints toriques sur différents accessoires des nettoyeurs vapeur, notamment fermeture de sécurité, buse jet crayon, rallonge, flexible vapeur et raccord du fer à repasser. Un kit de pièces de rechange pratique pour des plaisirs de nettoyage sans interruption.
Caractéristiques et avantages
Joints toriques en caoutchouc
- Pour remplacement en cas d'usure ou perte des joints toriques des différents accessoires des nettoyeurs vapeur
- Pour assurer l´étanchéité entre les suceurs
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 125 x 30