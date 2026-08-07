Die extra lange Fugendüse (350 mm) besteht aus flammhemmendem Material und ermöglicht das Aufsaugen kalter Asche an schwer erreichbaren Stellen - zum Beispiel im Kamin, Kachelofen oder Grill. Die extra lange Fugendüse eignet sich als ergänzendes Zubehör für sämtliche Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.