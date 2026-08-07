Extra lange Fugendüse
Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.
Die extra lange Fugendüse (350 mm) besteht aus flammhemmendem Material und ermöglicht das Aufsaugen kalter Asche an schwer erreichbaren Stellen - zum Beispiel im Kamin, Kachelofen oder Grill. Die extra lange Fugendüse eignet sich als ergänzendes Zubehör für sämtliche Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Aschesauger
Gefertigt aus flammhemmendem Material
Extra lang für schwer zugängliche Stellen im Kamin, Kachelofen oder Grill
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 41 x 41
Anwendungsgebiete
- Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
- Grill