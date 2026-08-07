Extra lange Fugendüse

Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.

Die extra lange Fugendüse (350 mm) besteht aus flammhemmendem Material und ermöglicht das Aufsaugen kalter Asche an schwer erreichbaren Stellen - zum Beispiel im Kamin, Kachelofen oder Grill. Die extra lange Fugendüse eignet sich als ergänzendes Zubehör für sämtliche Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.

Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Aschesauger
Gefertigt aus flammhemmendem Material
Extra lang für schwer zugängliche Stellen im Kamin, Kachelofen oder Grill
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Standardnennweite (mm) 35
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 350 x 41 x 41
Anwendungsgebiete
  • Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
  • Grill