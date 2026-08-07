Le suceur pour fentes extra long (350 mm) est composé d'un matériau ignifuge et permet d'aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles à atteindre, par exemple dans la cheminée, le poêle ou le barbecue. La buse extra longue pour joints est un accessoire complémentaire adapté à tous les aspirateurs à cendres de la gamme Home & Garden.