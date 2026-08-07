Suceur pour fentes extra long

Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Convient à tous les aspirateurs à cendre Kärcher de la gamme Home & Garden.

Le suceur pour fentes extra long (350 mm) est composé d'un matériau ignifuge et permet d'aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles à atteindre, par exemple dans la cheminée, le poêle ou le barbecue. La buse extra longue pour joints est un accessoire complémentaire adapté à tous les aspirateurs à cendres de la gamme Home & Garden.

Caractéristiques et avantages
Convient pour les aspirateurs à cendres Kärcher
Fabriqué en matière retardateur de flammes
Extra long pour des endroits difficilement accessibles dans les cheminées, les poêles ou les barbecues
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur nominale standard (mm) 35
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 350 x 41 x 41
Domaines d'utilisation
  • Cheminées, fourneaux ect.
  • Grill