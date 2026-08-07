Suceur pour fentes extra long
Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Convient à tous les aspirateurs à cendre Kärcher de la gamme Home & Garden.
Le suceur pour fentes extra long (350 mm) est composé d'un matériau ignifuge et permet d'aspirer les cendres froides dans les endroits difficiles à atteindre, par exemple dans la cheminée, le poêle ou le barbecue. La buse extra longue pour joints est un accessoire complémentaire adapté à tous les aspirateurs à cendres de la gamme Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Convient pour les aspirateurs à cendres Kärcher
Fabriqué en matière retardateur de flammes
Extra long pour des endroits difficilement accessibles dans les cheminées, les poêles ou les barbecues
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 41 x 41
Domaines d'utilisation
- Cheminées, fourneaux ect.
- Grill