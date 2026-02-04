Hartbodendüse
Die Kärcher Hartbodendüsen für die beutellosen Akkustaubsauger VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax reinigen selbst empfindliche Hartböden schonend.
Dank der besonders weichen Rolle reinigt die Hartbodendüse empfindliche Hartböden, wie Parkett, Laminat, Kork, PVC, Linoleum und Fliesen, nachhaltig und schonend zugleich. Sie wurde extra für den VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax entwickelt und gleitet sanft und leichtgängig über den Boden. Ein weiterer Vorteil ist das flexible Gelenk der Hartbodendüse, das eine extreme Wendigkeit und eine sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln ermöglicht. Ebenfalls praktisch: Die LEDs an der Bodendüse machen Schmutz besser sichtbar und sorgen damit für eine noch gründlichere Reinigung.
Merkmale und Vorteile
Weiche Rolle zur schonenden Reinigung
- Schonung empfindlicher Böden.
LEDs zur besseren Sichtbarkeit von Staub
- Nicht sichtbarer Staub kann so effizienter entfernt werden.
Flexibles Gelenk
- Sehr gute Wendigkeit und Unterfahrbarkeit von Möbeln.
Weicher Stoßschutz
- Das Schutzprofil an den Seiten der Bodendüse schont empfindliche Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Versiegeltes Parkett
- Korkböden