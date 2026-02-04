Suceur pour sols durs
Les suceurs pour sols durs de Kärcher, adaptés aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.
Grâce à son rouleau particulièrement doux, le suceur pour sols durs permet de nettoyer les sols durs délicats, tels que le parquet, le stratifié, le liège, le PVC, le linoléum et le carrelage, de manière durable et tout en douceur. Spécialement conçu pour le VC 4 Cordless (Premium) myHome, le VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et le VC 7 Cordless yourMax, il glisse en douceur et facilement sur le sol. Un autre avantage : l'articulation flexible du suceur pour sols durs, qui permet une extrême maniabilité et une très bonne motricité sous les meubles. Également pratique : Les LED du suceur pour sol rendent la saleté plus visible et assurent ainsi un nettoyage encore plus approfondi.
Caractéristiques et avantages
Un rouleau doux pour un nettoyage en douceur
- Protection des sols délicats.
Des LED pour une meilleure visibilité de la poussière
- Les poussières invisibles peuvent ainsi être éliminées plus efficacement.
Joint flexible
- Très bonne maniabilité et simplicité d'utilisation sous les meubles.
Protection douce contre les chocs
- Le profilé de protection sur les côtés du suceur pour sol protège les zones délicates.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|265 x 113 x 255
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Parquet vitrifié
- Sols en liège