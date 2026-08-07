Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht zeichnender Außendecke.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 6
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 250
Länge (m) 15
Anschlussgewinde 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.7