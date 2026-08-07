Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m

Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.

Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge (m) 20
Temperatur (°C) max. 100
Max. Druck (bar) 200
Farbe Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 13.3

Lieferumfang

  • Schlauchtrommel

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