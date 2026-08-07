Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennweite ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|400
|Länge (m)
|20
|Anschlussgewinde
|2 x EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.9
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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