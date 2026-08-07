Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.
À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|20
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|6.9
Appareils compatibles
- HD 5/12 C+ avec FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 G
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 801 B
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Pièces de rechange Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Pièces de rechange d'origine Kärcher
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