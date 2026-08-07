iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
Für 1100–1300 l/h Wasserleistung: Der wasserbetriebene 800 mm Bürstenkopf iSolar mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk macht Photovoltaikanlagen gleichmäßig sauber.
Ausgelegt für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 1100 bis 1300 l/h. iSolar 800 bietet eine großzügige Arbeitsbreite von 800 mm. Ausgestattet ist der wasserbetriebene Bürstenkopf mit zwei gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten. Dadurch werden Querkräfte ausgeglichen und die Arbeit geht leichter von der Hand. Das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfes erleichtert die Arbeit zusätzlich und garantiert außerdem, dass die Borsten immer satt auf der Oberfläche aufliegen. So lassen sich Photovoltaikanlagen absolut perfekt reinigen und durchgängig gleichmäßige Ergebnisse erzielen. Selbst sehr große Anlagen wie man sie häufig zum Beispiel auf Stalldächern findet, lassen sich dank der hohen Flächenleistung im Handumdrehen reinigen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|1100 / 1300
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Durchmesser (mm)
|800
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.7
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Photovoltaikanlagen
Zubehör
iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h) Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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