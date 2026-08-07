iSolar 800 Advanced (1 100 à 1 300 l/h)
La tête de brossage iSolar 800 présente une largeur de travail de 800 mm. 1000 à 1300 l/h.
Elle fonctionne avec 2 brosses-disques à rotation inversée et sert au nettoyage des installations photovoltaïques. Les brosses à rotation inversée compensent toutes les forces transversales et garantissent ainsi un maniement optimal. En outre, l’articulation angulaire flexible du raccord de la tête de brossage facilite le travail. Elle fait en sorte que les poils reposent en permanence à plat et permet ainsi d’obtenir un nettoyage régulier. La tête de brossage se caractérise par un rendement surfacique exceptionnel, ce qui la rend idéale pour le nettoyage des installations de grande taille, par exemple, les toits d’étables.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|1100 / 1300
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Filetage des raccords
|M 18
|Diamètre (mm)
|800
|Poids emballage inclus (kg)
|5.7
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des panneaux solaires.
Accessoires
Pièces de rechange iSolar 800 Advanced (1 100 à 1 300 l/h)
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.