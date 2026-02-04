Lufteinlassfilter
Filtert feinere Partikel während des Saugens aus der Luft heraus: Der Lufteinlassfilter ist passend für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Als Teil des 3-stufigen Filtersystems mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA- bzw. Schwammfilter filtert der Lufteinlassfilter feinere Partikel während des Saugens aus der Luft heraus, bevor diese dann nochmals durch den Abluftfilter (HEPA 12 oder Abluftschaumfilter, je nach Gerät) gesäubert wird. Unsere Empfehlung: die regelmäßige Reinigung des Lufteinlassfilters durch Abklopfen des angesammelten Staubs und mithilfe des Filterreinigungswerkzeugs von Kärcher. Passend zu den Geräten VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Merkmale und Vorteile
Lange Lebensdauer
- Einfache Reinigung mit Hilfe des Filterreinigungswerkzeugs.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Grau
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|130 x 50 x 50
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz